20 ألف ريال مخالفة نثر البذور بأراضي الغطاء النباتي دون ترخيص

وحدد المركز مجموعة من المعايير والاشتراطات والضوابط العامة لأعمال نثر البذور منها الحصول على ترخيص، ونثر بذور الأنواع الأصلية لكل منطقة في مواقعها نفسها لتنميتها والمحافظة عليها؛ حتى تكون قادرة على التكيف مع الظروف البيئية دون إحداث أي أثر سلبي في المياه الجوفية أو التربة أو الأنواع النباتية المجاورة لها، إضافة إلى عدم نثر بذور أي نبات في غير بيئته الأصلية، حتى لو كان نباتًا محليًّا وله قيمة اقتصادية، وذلك حماية للنباتات السائدة في الموقع الأصلي، ومنعًا للخلط الوراثي السلبي مستقبلًا، فضلًا عن الخلو من الشوائب والإصابات البكتيرية والفطرية، والسلامة من الرطوبة والتعفن وأي أضرار أخرى.