تنبيهات الأرصاد.. رياح وأتربة مثارة بحائل وأمطار خفيفة لمتوسطة بجازان والمدينة

ونبّه المركز من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان والمدينة المنورة، يصاحبها رياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، تشمل في جازان محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، ومركز الفطيحة)، حتى الثامنة مساءً، وفي المدينة المنورة محافظتي بدر ووادي الفرع اليوم، حتى الخامسة مساء، ومحافظتي الحناكية والمهد حتى الساعة الـ4 مساءً.