محليات

شرطة الدمام تقبض على مقيمين لتروجيهما 3.5 كجم شبو

توقيفهما واتخاذ الإجراءات وإحالتهما إلى جهة الاختصاص
شرطة الدمام تقبض على مقيمين لتروجيهما 3.5 كجم شبو
واس
واس

قبضت شرطة مدينة الدمام، بالمنطقة الشرقية على مقيمين من الجنسية الباكستانية، لترويجهما 3.5 كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وضبط بحوزتهما سلاح أبيض وهواتف متنقلة.

وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

المنطقة الشرقية
شرطة مدينة الدمام

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