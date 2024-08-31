كم يوماً على الوسم والمربعانية ورمضان؟.. مواعيد تعليمية وفصلية في إيضاحات لـ "المسند"

وأشار إلى أنه تبقى على إجازة نهاية أسبوع مطولة 47 يوماً، ونهاية الفصل الأول 68 يوماً، وبقي على إجازة منتصف العام 125 يوماً، ونهاية الفصل الثاني 173 يوماً، ويوم التأسيس 176 يوماً، وإجازة الشتاء 177 يوماً، وبقي على إجازة عيد الفطر 202 يوم، وإجازة الصيف 300 يوم.