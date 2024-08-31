كم يوماً على الوسم والمربعانية ورمضان؟.. مواعيد تعليمية وفصلية في إيضاحات لـ "المسند"

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ عن بعض التواريخ والأرقام المرتبطة باليوم السبت، وعلاقتها بالمواسم وفصول العام.
وأوضح "المسند"؛ أن اليوم يوافق 27 صفر 1446هـ؛ 31 أغسطس- آب 2024م، 09 السنبلة 1402 هـ.ش، مشيراً إلى موافقته 8 نوء الطرف، و8 سهيل، و72 من فصل الصيف.
وأضاف: "بقي على فصل الخريف 22 يوماً، وعلى اليوم الوطني 23 يوماً، وعلى الوسم 45 يوماً، والمربعانية 97 يوماً".
وأردف: "بقي على الشتاء 122 يوماً، وعلى نهاية السنة الميلادية 121 يوماً، وبقي على رمضان 181 يوماً، والربيع 202 يوم".
وأشار إلى أنه تبقى على إجازة نهاية أسبوع مطولة 47 يوماً، ونهاية الفصل الأول 68 يوماً، وبقي على إجازة منتصف العام 125 يوماً، ونهاية الفصل الثاني 173 يوماً، ويوم التأسيس 176 يوماً، وإجازة الشتاء 177 يوماً، وبقي على إجازة عيد الفطر 202 يوم، وإجازة الصيف 300 يوم.