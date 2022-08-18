وزير "الإسلامية": المملكة أخذت على عاتقها خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بكتاب الله

وقال: إن تنظيم هذا الحفل المبارك يُجسّد العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين المملكة العربية السعودية ومملكة تايلاند في مختلف المجالات التي تخدم الشعبين، مؤكدًا حرص وعناية وتوجيهات القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية على ما يجمع الكلمة ويوحد الصف ويساهم في أمن ورخاء المجتمع، منوهًا إلى تزامن إقامة المسابقة مع عودة العلاقات بين البلدين الصديقين بحكمة القيادتين.