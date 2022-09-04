الربيعة يناقش مع رئيس الصندوق الدولي للإيدز والسل والملاريا كيفية الوقاية من الأمراض المزمنة والوبائية

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض، اليوم، رئيس الصندوق الدولي للإيدز والسل والملاريا دونالد كابيروكا.