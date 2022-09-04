الرياض تستضيف فعاليات مؤتمر "اليوروموني" 2022 تحت شعار "مأسسة الاستثمار والتمويل"

من جهته، أوضح وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام رئيس اللجنة التنفيذية لمؤتمر القطاع المالي حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ أهمية استضافة السعودية مثل هذه الفعاليات التي تبرز الموقع التنافسي المتميز لاقتصاد السعودية في ضوء التطورات التنموية واسعة النطاق؛ إذ قام شركاء برنامج تطوير القطاع المالي (وزارة المالية والبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية) بتنظيم مؤتمر القطاع المالي 2019 الذي شهد مشاركة أكثر من 80 متحدثًا ومتحدثة، ناقشوا في 21 جلسة عُقدت على مدى يومَيْن الموضوعات التي تهم القطاع المالي انطلاقًا من ستة محاور رئيسية، هي: بناء القدرات في القطاع المالي، والتحديات والفرص في سوق التأمين، والتمويل العقاري، والتمويل الإسلامي، وتنافسية القطاع المالي، والتقنية المالية.. كما استمرت فعاليات المؤتمر خلال عامَي 2021 و2022م من خلال فعاليات مالية مركزة تحت شعار حوارات مؤتمر القطاع المالي، ونوقش خلالها الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. فيما سيُقام مؤتمر القطاع المالي في نسخته الثانية خلال المدة من 15-16 مارس 2023م.