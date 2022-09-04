الرياض تستضيف فعاليات مؤتمر "اليوروموني" 2022 تحت شعار "مأسسة الاستثمار والتمويل"

تنطلق يوم الأربعاء المقبل فعاليات مؤتمر يوروموني السعودية 2022، الذي تستضيفه العاصمة الرياض تحت شعار "مأسسة الاستثمار والتمويل"، برعاية وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وبحضور نخبة من كبار قادة الصناعة والخبراء في القطاع المالي على المستويَيْن المحلي والدولي.
ويشكل المؤتمر الذي يُعقد حضوريًّا للمرة الأولى منذ عام 2019م منصة حيوية، تعكس واقع اقتصاد السعودية في ضوء التطورات التنموية التي تشهدها، في وقت الذي تحوَّلت فيه إلى مركز للاستثمار بالمنطقة.
ويسعى المؤتمر إلى استكشاف أحدث الاتجاهات في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، من خلال استقطاب كبار صناع القرار والسياسات المالية؛ لرسم صورة مستقبلية للاقتصاد السعودي لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19.
وسيناقش المؤتمر، الذي يُنظَّم بالشراكة مع مؤتمر القطاع المالي (إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق من رؤية السعودية 2030)، ستة موضوعات رئيسية، تشمل: اقتصاد المملكة العربية السعودية في سياق التوقعات العالمية، وتغير المناخ و ESG، ودور ESG في اقتصاد السعودية، وإضفاء الطابع المؤسسي على سوق العقارات والإسكان واللوجستيات والسياحة والضيافة و REITS، ورقمنة الخدمات المالية، وتنمية رأس المال الاستثماري في السعودية.
وبهذه المناسبة قالت المديرة التجارية لمؤتمرات اليوروموني فيكتوريا بيهن: "نسعى خلال مؤتمر 2022 إلى تسليط الضوء على أهمية إضفاء الطابع المؤسسي على الاستثمار والتمويل؛ إذ ندرك بقوة أن السعودية يمكنها أن تلعب دورًا رائدًا في أسواق رأس المال والاستثمار الدولية؛ ولهذا فنحن فخورون بالعودة مرة أخرى إلى العاصمة السعودية الرياض؛ لمناقشة خطط السعودية الطموحة لتطوير نموذج اقتصادي جديد في المنطقة".
من جهته، أوضح وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام رئيس اللجنة التنفيذية لمؤتمر القطاع المالي حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ أهمية استضافة السعودية مثل هذه الفعاليات التي تبرز الموقع التنافسي المتميز لاقتصاد السعودية في ضوء التطورات التنموية واسعة النطاق؛ إذ قام شركاء برنامج تطوير القطاع المالي (وزارة المالية والبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية) بتنظيم مؤتمر القطاع المالي 2019 الذي شهد مشاركة أكثر من 80 متحدثًا ومتحدثة، ناقشوا في 21 جلسة عُقدت على مدى يومَيْن الموضوعات التي تهم القطاع المالي انطلاقًا من ستة محاور رئيسية، هي: بناء القدرات في القطاع المالي، والتحديات والفرص في سوق التأمين، والتمويل العقاري، والتمويل الإسلامي، وتنافسية القطاع المالي، والتقنية المالية.. كما استمرت فعاليات المؤتمر خلال عامَي 2021 و2022م من خلال فعاليات مالية مركزة تحت شعار حوارات مؤتمر القطاع المالي، ونوقش خلالها الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. فيما سيُقام مؤتمر القطاع المالي في نسخته الثانية خلال المدة من 15-16 مارس 2023م.
يُذكر أن فعاليات مؤتمر يوروموني السعودية في نسخته الجديدة ستشهد إجراء عدد من المقابلات الرئيسية مع كل من: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، ورئيس "ميرسر" في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا رينيه ماكجوان، والسفير والمستشار والشريك المؤسس لشركة سيفن لإدارة الاستثمار جوستين أوركهارت ستيوارت.
وللمزيد من المعلومات حول جدول أعمال المؤتمر وتسجيل الحضور يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الآتي: Euromoney
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