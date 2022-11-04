"الأرصاد": يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية والرياض ونجران والمدينة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والجنوبي بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.