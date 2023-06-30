أمير الرياض يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج وينوه بحجم جهود الجهات المشاركة

جاء ذلك في برقيتين رفعهما أعرب فيهما باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة نجاح حج هذا العام ١٤٤٤هـ، وما تحقق من تيسير وتميز في حج هذا العام في سائر مراحل المناسك، وفق تنظيم دقيق وتوفير لتقنيات عالية المستوى، وإدارة هذه الحشود الكبيرة من ضيوف الرحمن بيسر وسهولة، والذي جاء بفضل الله ثم المتابعة المباشرة والتوجيهات الحكيمة من القيادة الرشيدة.