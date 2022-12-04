شاهد.. "الرفاعي" موظف أمن في⁧‫ المسجد الحرام‬⁩ يرشد المعتمرين بـ4 لغات

يتحدث "حسام الرفاعي"، موظف أمن في المسجد الحرام، أربع لغات تعلّمها بالممارسة والتعامل مع المعتمرين والحجاج وقاصدي المسجد، مشيرًا إلى أن ذلك ساعده في سهولة التعامل معهم وانسيابية الحركة.
ويصف "الرفاعي" في تقرير لقناة العربية مشاعره وتجربته في العمل منذ خمس سنوات في المسجد الحرام؛ بأنها نعمة كبيرة من الله أن يختصّك من بين الناس بشرف العمل في المسجد الحرام ليكون خادمًا لقاصديه، مؤكدًا أن "هذا شرف كبير"، ويعني له الشيء الكبير أن يخدم ضيوف بيت الله ويرشدهم إلى المصليات المخصصة أو يشارك في تنظيمهم في الأماكن المخصصة.
وأظهر التقرير موظف الأمن "الرفاعي" وهو يرشد المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام من جنسيات متعددة بلغاتهم، ويساعدهم في التوجه الى الأماكن التي يرغبون بالوصول إليها في المسجد الحرام.