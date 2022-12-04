شاهد.. "الرفاعي" موظف أمن في⁧‫ المسجد الحرام‬⁩ يرشد المعتمرين بـ4 لغات

ويصف "الرفاعي" في تقرير لقناة العربية مشاعره وتجربته في العمل منذ خمس سنوات في المسجد الحرام؛ بأنها نعمة كبيرة من الله أن يختصّك من بين الناس بشرف العمل في المسجد الحرام ليكون خادمًا لقاصديه، مؤكدًا أن "هذا شرف كبير"، ويعني له الشيء الكبير أن يخدم ضيوف بيت الله ويرشدهم إلى المصليات المخصصة أو يشارك في تنظيمهم في الأماكن المخصصة.