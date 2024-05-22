شركة النهدي الطبية توقع مذكرة تفاهم مع جمعية "إكرام عابري السبيل"

ومن جانبه علق المهندس ياسر جوهرجي، الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية: "نسعد بشراكتنا مع جمعية "إكرام عابري السبيل" التي سيتم من خلالها تقديم الخدمات ذات الجودة العالية للحجاج والمعتمرين، لتتكامل مع التجارب المثرية التي نمنحها لضيوف الرحمن من خلال صيدليات النهدي وعيادات "النهدي كير" المتواجدة في العاصمتين المقدستين، حيث نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تفعيل مبادرة التبرع بالكراسي المتحركة لضيوف الرحمن على مدار العام، ونخطط لإتاحة مشاركة ضيوفنا في هذه المبادرة المجتمعية وإضافة نبضات الأمل كل يوم، لتكون هذه المبادرة خير مثال على الشراكة التكاملية بين القطاع العام والخاص وغير الربحي وإشراك أفراد المجتمع في الجهود المبذولة والتي تصبو إلى إكرام وحسن ضيافة ضيوف الرحمن، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم واثراء تجربتهم في العاصمتين المقدستين".