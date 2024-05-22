شركة النهدي الطبية توقع مذكرة تفاهم مع جمعية "إكرام عابري السبيل"

وقّعت شركة "النهدي الطبية" مذكرة تفاهم مع جمعية "إكرام عابري السبيل" تفعيلاً لمبادرة التبرع بالكراسي المتحركة لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك ضمن مشاريع المسؤولية المجتمعية التي تسعى النهدي لتفعيلها مع القطاع غير الربحي انطلاقاً من شراكتها الاستراتيجية مع برنامج "خدمة ضيوف الرحمن" في مجال المسؤولية المجتمعية والخدمات الطبية مما يمثل العلاقة التكاملية بين القطاع العام والخاص وغير الربحي في الارتقاء بمنظومة وجودة الخدمات الصحية لضيوف الرحمن.
ومن جانبه علق المهندس ياسر جوهرجي، الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية: "نسعد بشراكتنا مع جمعية "إكرام عابري السبيل" التي سيتم من خلالها تقديم الخدمات ذات الجودة العالية للحجاج والمعتمرين، لتتكامل مع التجارب المثرية التي نمنحها لضيوف الرحمن من خلال صيدليات النهدي وعيادات "النهدي كير" المتواجدة في العاصمتين المقدستين، حيث نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تفعيل مبادرة التبرع بالكراسي المتحركة لضيوف الرحمن على مدار العام، ونخطط لإتاحة مشاركة ضيوفنا في هذه المبادرة المجتمعية وإضافة نبضات الأمل كل يوم، لتكون هذه المبادرة خير مثال على الشراكة التكاملية بين القطاع العام والخاص وغير الربحي وإشراك أفراد المجتمع في الجهود المبذولة والتي تصبو إلى إكرام وحسن ضيافة ضيوف الرحمن، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم واثراء تجربتهم في العاصمتين المقدستين".
تعتزم شركة النهدي الطبية إتاحة المجال لضيوفها للتبرع من خلال منصاتها الرقمية وصيدلياتها البالغ عددها 1150 صيدلية والمنتشرة في أرجاء المملكة كونها إحدى الشركات الوطنية الرائدة، مما سيساهم في رفع الوعي بالمسؤولية المجتمعية، ونشر ثقافة الأعمال الخيرية، حيث سيتم توزيع الكراسي المتحركة المتبرَّع بها بالتعاون مع جمعية "إكرام عابري السبيل" في المناطق الحيوية والمركزية في العاصمتين المقدستين.
تعتبر هذه المبادرة أولى ثمار الشراكة الاستراتيجية بين شركة النهدي الطبية وبرنامج "خدمة ضيوف الرحمن" التي انطلقت بداية هذا العام بهدف تقديم باقة من المبادرات المشتركة التي تترجم مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمحورة حول الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وإثراء تجربتهم.