طقس الأحد.. هطولاتٌ متوقعة بـ 10 مناطق بينها الرياض

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لاتزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البَرَد؛ مصحوبة برياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، الباحة، عسير، جازان، نجران، في حين تكون السماء غائمةً جزئياً إلى غائمة تتخللها سحبٌ مُمطرة على أجزاءٍ من منطقتَي الجوف وتبوك، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق.