انتخاب "عبدالفتاح القحطاني" رئيسًا للجمعية السعودية للعلاج الطبيعي

انتخبت الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي مجلس إدارة جديدًا، في دورته الثامنة عبر اجتماع جمعيتها العمومية يوم الأحد الماضي، تحت إشراف إدارة الجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود، وذلك بعد عرض التقرير السنوي والمالي لمجلس الإدارة السابق.
وانتهى الاجتماع بانتخاب الدكتور عبدالفتاح بن سعيد القحطاني رئيسًا للجمعية، وعضوية كل من: الدكتور فيصل الحذيفي، ومحمد منشي، ورشا الغفيلي، ونبات مجرشي، وشريفة آل معلوي.
من جهته عبّر رئيس الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي عن مدى تفاؤله وثقته بأعضاء مجلس الإدارة الجديد، وعن عزمهم على المُضي قُدمًا لتقديم كل ما من شأنه خدمة تخصص العلاج الطبيعي جميع شرائح المجتمع، كما أعرب عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الإدارة السابق وأعضائه؛ لما بذلوه من جهد لخدمة تخصص العلاج الطبيعي في المملكة العربية السعودية في الدورة السابقة.
كما رفع رئيس مجلس إدارة الجمعية باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، الشكر والتقدير لأعضاء الجمعية الذين حضروا الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة لدورته الثامنة، ومؤكدًا على استمرار عمل الجمعية لتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم.