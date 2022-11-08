انتخاب "عبدالفتاح القحطاني" رئيسًا للجمعية السعودية للعلاج الطبيعي

من جهته عبّر رئيس الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي عن مدى تفاؤله وثقته بأعضاء مجلس الإدارة الجديد، وعن عزمهم على المُضي قُدمًا لتقديم كل ما من شأنه خدمة تخصص العلاج الطبيعي جميع شرائح المجتمع، كما أعرب عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الإدارة السابق وأعضائه؛ لما بذلوه من جهد لخدمة تخصص العلاج الطبيعي في المملكة العربية السعودية في الدورة السابقة.