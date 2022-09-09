السديس يدشن عدداً من البرامج والمبادرات التوعوية والتطويف وهيئة المسجد الحرام

دَشَّنَ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، عدداً من برامج ومبادرات الإدارات العامَّة التابعة لوكالة شؤون التوعية الميدانية لموسم العمرة لعام 1444هـ تتمثَّل في مبادرة الشؤون الإداريَّة الموحدة التي تهدف لتوحيد الأعمال في جميع الإدارات التابعة للوكالة وكذلك مبادرة "الوعي الميداني" التابعة للإدارة العامة للتوعية الرقمية التي تهدف إلى التوعية بمكانة المسجد الحرام وأهمية تعظيمه وتعزيز القيم والأخلاق الإسلامية في نفوس قاصديه، وذلك عبر برامج بصيرة، خُلق القرآن، مبتكر، خدَّام الحرم، وتستهدف الزوَّار والمعتمرين، والعاملين في المسجد الحرام.