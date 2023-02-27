حديقة الأمير ماجد بجدة.. متنفس للزوار يتمتع ببيئة ترفيهية جاذبة

يأتي ذلك نظرًا لما تتميز به الحديقة من مرافق ومساحات وتصاميم، وطاقة استيعابية لعدد كبير من الزوار، مما يوفر زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، ورفع مستوى ممارسة الرياضة؛ لاحتواء الموقع على مسارات للمشي، كما يشكّل متنفسًا مميزًا للسكان والزائرين، ويوفر بيئة ترفيهية آمنة وجاذبة.