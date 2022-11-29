"الغطاء النباتي" يطرح فرصًا استثمارية موسمية في المتنزهات الوطنية

وقال المركز: الفرص الاستثمارية تشمل: فعاليات التخييم، وتنظيم الجولات السياحية، والأنشطة الرياضية والعائلية، والضيافة، وإقامة الفعاليات والمهرجانات، داعيًا الأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية الراغبة في الاستثمار إلى تقديم الطلبات إلكترونيًّا، مع إرفاق البيانات المطلوبة، وتشمل: اسم المستثمر، وفكرة المشروع، وبيانات التواصل، ونوع النشاط، إضافة إلى المنطقة المختارة.