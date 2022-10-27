"الثعلي": إعلان ولي العهد تأسيس 5 شركات إقليمية رسالة للعالم بأن اقتصادنا يعيش أفضل حالاته

قال رجل الأعمال علي بن خالد الثعلي، إن إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة عن قيام الصندوق بتأسيس خمس شركات إقليمية في عدد من الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة استثمارية تصل إلى 90 مليار ريال، هو تعزيز لأهداف رؤية المملكة المباركة 2030 والتي من أهمها تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد الأكبر على عوائد النفط.