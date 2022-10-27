"الثعلي": إعلان ولي العهد تأسيس 5 شركات إقليمية رسالة للعالم بأن اقتصادنا يعيش أفضل حالاته

قال رجل الأعمال علي بن خالد الثعلي، إن إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة عن قيام الصندوق بتأسيس خمس شركات إقليمية في عدد من الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة استثمارية تصل إلى 90 مليار ريال، هو تعزيز لأهداف رؤية المملكة المباركة 2030 والتي من أهمها تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد الأكبر على عوائد النفط.
وفي التفاصيل، أشار "الثعلي" إلى نجاح الصندوق في الفترة الماضية في خلق فرص استثمارية في عدة مجالات اقتصادية أو رياضية وغيرها من المجالات، دفعها إلى الاستمرار في هذا النهج الناجح الذي سنرى قريبا إن شاء الله فوائده المنعكسة على ميزانية بلادنا الغالية.
وأبان رجل الأعمال "الثعلي" أن دخول الصندوق في هذه الاستثمارات يعود إلى متانة الدراسات الإستراتيجية والجدوى الصحيحة في خلق فرص استثمارية ناجحة والحمد لله.
ولفت إلى أن توقيت إعلان تأسيس هذه الشركات والتي تزامنت مع انعقاد النسخة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في العاصمة الرياض؛ وذلك بحضور نخبة من المستثمرين والمبتكرين والقادة من أنحاء العالم، هو توجيه رسالة إلى العالم بأن الاقتصاد السعودي يعيش أفضل حالاته مما سيدفع المستثمرين للدخول وتحويل بوصلتهم للاستثمار في داخل المملكة وبالتالي تتحقق الهدف الأسمى لنا في خلق فرص وظيفية للشباب والشابات السعوديين.