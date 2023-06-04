"العم سلطان" يحتضن "طفلة الظروف الخاصة" لمدة 22 عامًا

وتابع: "كنت آخذها وأتجول بها في المستشفى، ثم أعيدها إلى سريرها لتنام، ثم شرحت لأسرتي وضعها ورغبتي في أخذها عندنا المنزل، وأخذت الإذن من إدارة المستشفى، ومكثت عندي عدة أسابيع، ثم أردت إعادتها فرفضت أسرتي الثمانية كلهم بالإضافة إلى زوجتي".