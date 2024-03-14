كم سيبلغ "سوق الصالات الرياضية بالمملكة" بعد 8 أعوام؟.. 2.6 مليار دولار لها أسباب

يُتَوقع أن يشهد سوق اللياقة البدنية والصالات الرياضية في المملكة العربية السعودية، نموًّا كبيرًا بين عامي 2024 و2032، بعد تحقيق نمو إيجابي في عامي 2022 و2023.
ووفقًا لتقرير "سوق استوديوهات اللياقة البدنية والصالات الرياضية العالمية في المملكة العربية السعودية لعام 2024"؛ من المتوقع أن يتجاوز حجم السوق مليارين و639 مليون دولار بنمو سنوي يبلغ 5.89% خلال فترة التوقعات بين 2024 و2032.
وبلغ حجم سوق استوديوهات اللياقة البدنية والصالات الرياضية في السعودية، قيمةً تُقارب المليار دولار في عام 2023.
ويعود هذا النمو إلى الزيادة المستمرة في الوعي بأهمية الصحة واللياقة البدنية، والاهتمام المتزايد بالمظهر الجسدي والحياة الصحية، والتوسع في قطاع اللياقة البدنية في السعودية.
وتشمل كذلك العوامل التي تدعم هذا النمو: الاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية للياقة البدنية والصحة، والتوسع في القطاع النسائي، وتوفر التقنيات الحديثة في المرافق الرياضية، وزيادة الوعي بأهمية اللياقة البدنية للصحة العامة.