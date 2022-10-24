النشاط الزلزالي وتأثيره.. خبراء يحللون ظاهرة "الانهيارات الجبلية بجازان"

افتتح وكيل جامعة جازان للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق، ورشة عمل "ظاهرة الانهيارات الجبلية بمنطقة جازان" التي تنظمها الجامعة بالشراكة مع هيئة المساحة الجيولوجية بمسرح كليتي علوم الحاسب والهندسة؛ بحضور ممثلي أمانة المنطقة وفرع وزارة النقل، والدفاع المدني.
وأكد "إسحاق" على أهمية الدور الذي تقوم به هيئة المساحة الجيولوجية من خلال الفرق المتخصصة في الرصد والدراسات الميدانية بمشاركة الجهات ذات العلاقة للخروج بتوصيات تسهم في إيجاد الحلول المناسبة للانهيارات الصخرية ودرء أخطارها.
من جانبه، قدم مدير مركز المخاطر الجيولوجية بهيئة المساحة المهندس تركي السحلي نبذة تعريفية عن مركز المخاطر الجيولوجية، وأهم ما يقدمه المركز من استشارات ودارسات فنية للجهات الحكومية والقطاع الخاص لدرء المخاطر الجيولوجية.
فيما أوضح المهندس الجيولوجي محمد الكثيري، نبذةً عن مخاطر الانهيارات الجبلية ومبررات وأهمية الدراسات المتعلقة بالانهيارات الصخرية، وأهمية الأعمال الحقلية والمسح الميداني الدقيق في تفسير ظواهر الانهيارات الجبلية.
وقدم مدير البرنامج الوطني للزلازل والبراكين المهندس خالد يوسف عرضاً عن مهام البرنامج الوطني للزلازل والبراكين وأسباب النشاط الزلزالي وتأثيره على الانهيارات الصخرية، بالإضافة الى تقييم مدى تأثيرها على البنى التحتية والمجتمع.
كما قدم الدكتور حسن باسهل نبذة تعريفية عن مشروع دراسة الانهيارات الجبلية في منطقة جازان التي قامت بها الهيئة واستعراض منهجية الدراسات المطلوبة لدراسة ظاهرة الانهيارات الجبلية، والحلول الهندسية اللازمة لتدعيم المنحدرات الصخرية وحماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على السلامة العامة.
بعد ذلك، قدم مدير الحماية المدنية وشعبة المتطوعين بالدفاع المدني بجازان المقدم مهند زيلعي نبذة تعريفية عن خطة الطوارئ المعتمدة والإجراءات المتخذة من قبل مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان لمواجهة الانهيارات الصخرية حال حدوثها، وإحصائيات عن الانهيارات الصخرية التي تم رصدها.