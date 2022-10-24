النشاط الزلزالي وتأثيره.. خبراء يحللون ظاهرة "الانهيارات الجبلية بجازان"

بعد ذلك، قدم مدير الحماية المدنية وشعبة المتطوعين بالدفاع المدني بجازان المقدم مهند زيلعي نبذة تعريفية عن خطة الطوارئ المعتمدة والإجراءات المتخذة من قبل مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان لمواجهة الانهيارات الصخرية حال حدوثها، وإحصائيات عن الانهيارات الصخرية التي تم رصدها.