موجز "سبق" الأسبوعي: قرار بخفض إنتاج النفط.. والقيادة تعزي في وفاة "إليزابيث".. وبطولة جديدة للهلال

أسبوع حافل من الأحداث وقرارات اقتصادية حاسمة وجادة وجهود محلية نحو مستقبل أفضل وأخبار إنسانية تعكس حب الوطن والأخلاق الطيبة غير مستغربة على الشعب السعودي.
نستهل أولى أخبارنا .. بحديث ولي العهد في عام 2017 الذي أضحى واقعًا حيث تحتفل المملكة بتدشين ميناء جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء أسواق حرة في المنافذ، من ناحية أخرى قررت (أوبك) و (أوبك بلس) خفض إنتاج النفط 100 ألف برميل يوميًا في أكتوبر.
ونشرت "سبق" قصة آل مخلص الذي أدمى القلوب ورفع علم المملكة في أمريكا، وقدم محافظ مشيط من جهته هدايا لطفل الحقائب الثلاث وشقيقتَيْه، وضرب مواطن سعودي مثلاً للأمانة بعد أن أعاد 50 ألف ريال لحساب التعليم بعد إيداعها في حسابه بالخطأ.
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في وفاة جلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في وفاة جلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق، كما وافق على محضر اتفاق إنشاء مجلس التنسيق السعودي التايلندي، كما وافق على إنشاء أسواق حرة - بحسب الحاجة- في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها.
في 2017 قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في حديثٍ متلفزٍ، إنه يوجد لدينا ثلاث فرص ضخمة جدًا في الخدمات اللوجستية.
دشن أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.
تقدّمت المملكة خمس مراتب في نتائج مؤشر التنمية البشرية الصادر عن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2022م.
أصدرت المحكمة الجزائية بالخبر حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات لسعودي في العقد الثالث من عمره لإقدامه على التحرش بحدث يبلغ من العمر 16 عامًا.
صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن تحقيقات نيابة الاعتداء على الأشخاص انتهت إلى اتهام شخص قام بنشر مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل ادعاءه معالجة المرضى؛ مضللاً بذلك المرضى والمحتاجين للعلاج.
أصدرت "الصحة" قرارًا إداريًّا بكف يد أحد منسوبيها، يعمل في إحدى المنشآت الصحية؛ قام بتصوير مريضة أثناء زيارتها المنشأة الصحية.
لايزال التفاعل مع موقف الحقائب الثلاث، وما قام به الطفل مشعل بن بندر الشهراني ذو الأعوام التسعة تجاه شقيقتَيْه نورة وسارة يتواصل.
فوجئ ولي أمر أحد الطلاب بمدارس مكة المكرمة بإيداع مبلغ يقارب 50 ألف ريال في حساب أحد أبنائه؛ فتولى التواصل مع الجهات ذات العلاقة لإرجاع المبلغ.
عُقد الاجتماع الوزاري الثاني والثلاثون للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والدول المشاركة في الاتفاق من خارجها (أوبك بلس)، وأكّد الاجتماع التأثير السلبي للتذبذب وانخفاض السيولة على سوق البترول.
توعّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا ستبيع الغاز في جميع أنحاء العالم، موضحًا أن الحد الأقصى المقترح على أسعار الغاز الروسي أمر "غبي" وسيؤدي إلى زيادة الأسعار.
أصبح الأمير تشارلز، ملكًا لبريطانيا، إثر وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية التي فارقت الحياة عن عمر يناهز 96 عامًا، بعد مسيرة حكم امتدت لسبعة عقود.
تستعد المملكة العربية السعودية للإعلان عن عرض مشترك مع مصر واليونان لاستضافة كأس العالم 2030 وفي حال نجاح العرض سيعني أن البطولة ستُقام في الشتاء مرة أخرى.
"تكفى يا ولدي لا تموت".. بهذه الكلمات الباكية، أدمى اللاعب السعودي محمد آل مخلص اليامي، قلوب السعوديين، حينما وجّه رسالة تفيض بالألم إلى طفله "فهد".
طلال حاجي لاعب منتخب السعودية ينفرد بصدارة هدافي البطولة يتربع طلال حاجي لاعب منتخب السعودية، على صدارة جدول ترتيب هدافي كأس العرب للناشئين في نسختها الرابعة.
حقق الهلال بطولة كأس لوسيل القطري بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح في العاصمة الدوحة.