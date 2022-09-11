محليات

موجز "سبق" الأسبوعي: قرار بخفض إنتاج النفط.. والقيادة تعزي في وفاة "إليزابيث".. وبطولة جديدة للهلال

المملكة تتقدَّم 5 مراتب بمؤشر التنمية البشرية.. وتكريم طفل الحقائب الثلاث.. ومواطن يعيد 50 ألفًا لـ"التعليم"
الهلال يُتوَّج بلقب كأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك المصري
الهلال يُتوَّج بلقب كأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك المصري
عيسى الحربي
عيسى الحربي

أسبوع حافل من الأحداث وقرارات اقتصادية حاسمة وجادة وجهود محلية نحو مستقبل أفضل وأخبار إنسانية تعكس حب الوطن والأخلاق الطيبة غير مستغربة على الشعب السعودي.

نستهل أولى أخبارنا .. بحديث ولي العهد في عام 2017 الذي أضحى واقعًا حيث تحتفل المملكة بتدشين ميناء جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء أسواق حرة في المنافذ، من ناحية أخرى قررت (أوبك) و (أوبك بلس) خفض إنتاج النفط 100 ألف برميل يوميًا في أكتوبر.

ونشرت "سبق" قصة آل مخلص الذي أدمى القلوب ورفع علم المملكة في أمريكا، وقدم محافظ مشيط من جهته هدايا لطفل الحقائب الثلاث وشقيقتَيْه، وضرب مواطن سعودي مثلاً للأمانة بعد أن أعاد 50 ألف ريال لحساب التعليم بعد إيداعها في حسابه بالخطأ.

خادم الحرمين يعزي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في وفاة جلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

الهلال يُتوَّج بلقب كأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك المصري
خادم الحرمين الشريفين يعزي ملك بريطانيا في وفاة الملكة اليزابيث الثانية

ولي العهد يعزي ملك بريطانيا

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في وفاة جلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

الهلال يُتوَّج بلقب كأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك المصري
سمو ولي العهد يعزي ملك بريطانيا في وفاة الملكة اليزابيث الثانية

مجلس الوزراء يُصدر 11 قرارًا

وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق، كما وافق على محضر اتفاق إنشاء مجلس التنسيق السعودي التايلندي، كما وافق على إنشاء أسواق حرة - بحسب الحاجة- في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها.

الهلال يُتوَّج بلقب كأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك المصري
بينها الموافقة على أسواق حرة بالمنافذ ولائحة "إصلاح ذات البين".. مجلس الوزراء يُصدر 11 قرارًا

ميناء جازان بوابة نحو العالم

في 2017 قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في حديثٍ متلفزٍ، إنه يوجد لدينا ثلاث فرص ضخمة جدًا في الخدمات اللوجستية.

الهلال يُتوَّج بلقب كأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك المصري
قول وفعل.. حديث ولي العهد في 2017 أضحى واقعاً.. ميناء جازان بوابة نحو العالم

بوابة استثمارية كبرى

دشن أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

الهلال يُتوَّج بلقب كأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك المصري
بوابة استثمارية كبرى.. شاهد تدشين "ميناء مدينة جازان للصناعات"

المملكة تتقدم 5 مراتب

تقدّمت المملكة خمس مراتب في نتائج مؤشر التنمية البشرية الصادر عن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2022م.

الهلال يُتوَّج بلقب كأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك المصري
المملكة تتقدم 5 مراتب بمؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2022م

سجن ثلاثيني

أصدرت المحكمة الجزائية بالخبر حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات لسعودي في العقد الثالث من عمره لإقدامه على التحرش بحدث يبلغ من العمر 16 عامًا.

الهلال يُتوَّج بلقب كأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك المصري
في الخبر.. السجن 5 سنوات لثلاثيني تحرش جنسياً بحدث

انتحال صفة ممارس صحي

صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن تحقيقات نيابة الاعتداء على الأشخاص انتهت إلى اتهام شخص قام بنشر مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل ادعاءه معالجة المرضى؛ مضللاً بذلك المرضى والمحتاجين للعلاج.

الهلال يُتوَّج بلقب كأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك المصري
النيابة العامة: إيقاف شخص انتحل صفة ممارس صحي دون ترخيص من الجهات المختصة

كف يد موظف

أصدرت "الصحة" قرارًا إداريًّا بكف يد أحد منسوبيها، يعمل في إحدى المنشآت الصحية؛ قام بتصوير مريضة أثناء زيارتها المنشأة الصحية.

الهلال يُتوَّج بلقب كأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك المصري
"الصحة" تعلن كف يد موظف وإيقافه بعد تصويره مريضة راجعت منشأة صحية

هدايا لطفل الحقائب

لايزال التفاعل مع موقف الحقائب الثلاث، وما قام به الطفل مشعل بن بندر الشهراني ذو الأعوام التسعة تجاه شقيقتَيْه نورة وسارة يتواصل.

الهلال يُتوَّج بلقب كأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك المصري
تفاعُل طفل الحقائب الثلاث يتواصل: محافظ خميس مشيط يمنحه مبلغًا ماليًّا وهدايا لشقيقتَيْه

طالب ووالده يعيدان 50 ألف ريال

فوجئ ولي أمر أحد الطلاب بمدارس مكة المكرمة بإيداع مبلغ يقارب 50 ألف ريال في حساب أحد أبنائه؛ فتولى التواصل مع الجهات ذات العلاقة لإرجاع المبلغ.

الهلال يُتوَّج بلقب كأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك المصري
طالب ووالده يعيدان 50 ألف ريال لحساب التعليم بعد إيداعها في حسابه بالخطأ

4 قرارات لـ"أوبك بلس"

عُقد الاجتماع الوزاري الثاني والثلاثون للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والدول المشاركة في الاتفاق من خارجها (أوبك بلس)، وأكّد الاجتماع التأثير السلبي للتذبذب وانخفاض السيولة على سوق البترول.

الهلال يُتوَّج بلقب كأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك المصري
4 قرارات لـ"أوبك بلس": زيادة 100 ألف برميل يومياً كانت لشهر سبتمبر الجاري فقط

"بوتين" يتحدى الغرب

توعّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا ستبيع الغاز في جميع أنحاء العالم، موضحًا أن الحد الأقصى المقترح على أسعار الغاز الروسي أمر "غبي" وسيؤدي إلى زيادة الأسعار.

الهلال يُتوَّج بلقب كأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك المصري
"بوتن" يتحدى الغرب: سنبيع الغاز في جميع أنحاء العالم

تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا

أصبح الأمير تشارلز، ملكًا لبريطانيا، إثر وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية التي فارقت الحياة عن عمر يناهز 96 عامًا، بعد مسيرة حكم امتدت لسبعة عقود.

الهلال يُتوَّج بلقب كأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك المصري
تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا .. وهذا أول ما قاله بعد وفاة الملكة اليزابيث

السعودية تستعد لاستضافة كأس العالم 2030

تستعد المملكة العربية السعودية للإعلان عن عرض مشترك مع مصر واليونان لاستضافة كأس العالم 2030 وفي حال نجاح العرض سيعني أن البطولة ستُقام في الشتاء مرة أخرى.

الهلال يُتوَّج بلقب كأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك المصري
السعودية تستعد لتقديم ملف استضافة كأس العالم 2030

"آل مخلص".. قصة بطل عالمي أدمى القلوب

"تكفى يا ولدي لا تموت".. بهذه الكلمات الباكية، أدمى اللاعب السعودي محمد آل مخلص اليامي، قلوب السعوديين، حينما وجّه رسالة تفيض بالألم إلى طفله "فهد".

الهلال يُتوَّج بلقب كأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك المصري
"آل مخلص".. قصة بطل عالمي وُلد من معاناة وأدمى القلوب ورَفَع علم المملكة في أمريكا

كأس العرب للناشئين 2022

طلال حاجي لاعب منتخب السعودية ينفرد بصدارة هدافي البطولة يتربع طلال حاجي لاعب منتخب السعودية، على صدارة جدول ترتيب هدافي كأس العرب للناشئين في نسختها الرابعة.

الهلال يُتوَّج بلقب كأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك المصري
كأس العرب للناشئين 2022.. طلال حاجي لاعب منتخب السعودية ينفرد بصدارة هدافي البطولة

الهلال بطل "لوسيل"

حقق الهلال بطولة كأس لوسيل القطري بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح في العاصمة الدوحة.

الهلال يُتوَّج بلقب كأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك المصري
الهلال يُتوَّج بلقب كأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك المصري

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