موجز "سبق" الأسبوعي: قرار بخفض إنتاج النفط.. والقيادة تعزي في وفاة "إليزابيث".. وبطولة جديدة للهلال

نستهل أولى أخبارنا .. بحديث ولي العهد في عام 2017 الذي أضحى واقعًا حيث تحتفل المملكة بتدشين ميناء جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء أسواق حرة في المنافذ، من ناحية أخرى قررت (أوبك) و (أوبك بلس) خفض إنتاج النفط 100 ألف برميل يوميًا في أكتوبر.