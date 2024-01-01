الشيخ "المعجب" يستقبل النائب العام لإمارة رأس الخيمة والوفد المرافق له

ورحب "المعجب" في بداية اللقاء بالنائب العام لرأس الخيمة، وتبادل معه الأحاديث الودية الأخوية، منوهًا بالعلاقات الوثيقة والمتينة بين الأجهزة القضائية في كلا البلدين، الذي يأتي نتيجة للترابط الراسخ والثابت الذي يربط القيادتين والشعبين الشقيقين.