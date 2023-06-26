"الأوقاف" تُسهم في إنجاح أكبر مشروع للترجمة يخدم ضيوف الرحمن من جميع الأصقاع

وجاءت هذه المبادرات من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون الاستراتيجي مع الهيئة العامة للأوقاف، وبالشراكة الفاعلة مع عدد من الجهات الحكوميّة التي تقدم خدماتها ضمن منظومة الحج، التي تسعى لإيصال رسائلها التوعويّة للحجّاج والمعتمرين بشكل مباشر؛ بهدف توحيد الجهود والمواءمة في الطرح للتأكد من جودة المخرجات ووصول الرسائل للجمهور المستهدف ضمن عدد من اللغات وعلى رأسها العربية، والأوردية، والإنجليزية، والفرنسية، بالإضافة إلى البنغالية، والإندونيسية، والماليزية، والأمهرية، والفارسية، والإسبانية، والتركية، والروسية، والسنهالية، ونشر المحتوى بأسلوب سهل وسلس من خلال المنشورات والمقاطع على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تصل المقاطع إلى الملايين حول العالم بشتى اللغات.