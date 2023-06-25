الملك يأمر باستضافة 2000 حاج وحاجة من ذوي شهداء "عاصفة الحزم" من أبناء المملكة ومن الأشقاء في القوات اليمنية

وأوضح أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، استضاف هذا العام 4951 من الشخصيات الإسلامية والمؤثرين والبارزين ومن أسر وذوي شهداء فلسطين والأشقاء في اليمن وسوريا وغيرهم، وبلغ إجمالي من تمت استضافتهم حتى هذا العام 62338 حاجًا وحاجةً على نفقة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي هيأتها الوزارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، سائلًا الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يبارك في جهودهما، وأن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم.