هل فات عليك عزل منزلك حراريًا؟ "المسند" يهديك حل الـ60%: "مثل الذي"!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا" مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الأستاذ الدكتور عبدالله المسند: إن مثل الذي يسكن في مبنى غير معزول حراريًا خاصة في الدور العلوي، مثل الذي يُشغل مكيفين في الوقت نفسه: واحد بارد، والآخر حار.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "إكس"، يقول: "وقد تقول: فات علينا العزل الحراري، فما هو الحل؟، والجواب: هناك حلول كثيرة لمعالجة ما فات، والمساحة لا تكفي لذكرها وعدها وشرحها، ولكن دونك واحدة منها: عملية تظليل المبنى خاصة السطح والذي يُمثل نحو 60% من عملية توصيل ونقل الحرارة من الخارج إلى الداخل خاصة الغرف العلوية.
وبيّن أن "تظليل المبنى يكون على شكل هندسي جميل، لا يُشوه شكل الفيلا، ويحميها من وصول أشعة الشمس إلى المبنى بشكل مباشر، ويمكن جعلها مرنة حيث يزاح الشراع في فصل #الشتاء، يدويًا أو آليًا، وأترك التفاصيل إلى المهندسين".
وتابع عارضًا بعض الصور لعملية تظليل المباني، يقول: "بالمناسبة يمكن وضع المظلة العملاقة حتى على الفلل والمباني المعزولة أيضًا؛ لرفع كفاءة التكييف، وخفض استهلاك الكهرباء، وإطالة عمر المبنى، وحماية حديقة المنزل من الإجهاد الحراري في شدة الحر".