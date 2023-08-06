هل فات عليك عزل منزلك حراريًا؟ "المسند" يهديك حل الـ60%: "مثل الذي"!

وبيّن أن "تظليل المبنى يكون على شكل هندسي جميل، لا يُشوه شكل الفيلا، ويحميها من وصول أشعة الشمس إلى المبنى بشكل مباشر، ويمكن جعلها مرنة حيث يزاح الشراع في فصل #الشتاء، يدويًا أو آليًا، وأترك التفاصيل إلى المهندسين".