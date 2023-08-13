ارتفاع للحرارة وسحب وأمطار رعدية.. أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ 24 ساعة المقبلة

وأضاف أن درجة الحرارة العظمى، اليوم، 47 درجة بكل من الدمام وحفر الباطن ورفحاء، فيما تسجّل السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية، ونسبة الرطوبة بكل من أبها والسودة وينبع 95%.