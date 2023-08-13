ارتفاع للحرارة وسحب وأمطار رعدية.. أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ 24 ساعة المقبلة

رصد المركز الوطني للأرصاد أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة، اليوم الأحد، لمدة 24 ساعة.
وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد حرارة مرتفعة على أجزاء شرق المملكة ووسطها، بجانب فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاءٍ من مناطق: عسير وجازان والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة.
ولفت المركز إلى أن التوقعات تشير إلى سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاطٍ للرياح على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية ونجران وتبوك والمدينة المنوّرة.
وأضاف أن درجة الحرارة العظمى، اليوم، 47 درجة بكل من الدمام وحفر الباطن ورفحاء، فيما تسجّل السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية، ونسبة الرطوبة بكل من أبها والسودة وينبع 95%.