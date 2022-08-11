مختتمًا أعماله… "أسبوع الصناعة" يشهد أكثر من 30 جلسة نقاش مع كبار المسؤولين ورواد الأعمال

. فيما أقام مركز دعم المنشآت في محافظة الخبر عدة ورش عمل؛ منها: رحلة صناعة منتجك الأول، ومدخل إلى الجانب المالي في المصانع. كما عقد مركز دعم المنشآت في جدة عدة ورش عمل، من أبرزها: الخدمات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من المركز الصناعي، والمستقبل والطاقة المتجددة.