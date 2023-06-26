"رئاسة شؤون الحرمين" تنفّذ مبادرة "زاد الحاج والمعتمر" الإثرائية لضيوف الرحمن

وأوضح مدير إدارة شؤون الكتب حمزة السالمي، أن الإدارة أعدّت خطة لاستقبال ضيوف الرحمن الذين يفدون لأداء طواف القدوم، ضمن جهودها في أعمال حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في عامها الحادي عشر، وتحت شعار "من الوصول إلى الحصول" لموسم حج هذا العام 1444 هـ، حيث تهدف مبادرة "زاد الحاج والمعتمر" إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن الدينية والثقافية، وإعانتهم على أداء نسكهم وعباداتهم وفق المنهج الشرعي الصحيح.