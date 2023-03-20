"وعد" "زين السعودية" بتدريب 50 ألف شابة وشاب بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية

وعلى صعيدٍ آخر، وتماشياً مع رؤية السعودية 2030 لتطوير الموارد البشرية والاستفادة من كل طاقات المجتمع، نفذت "زين السعودية" سابقاً العديد من مبادرات التدريب والتطوير من خلال مجموعة متنوعة من الدورات والبرامج التدريبية في قطاع التقنية والاتصالات، فأطلقت مبادرة WE بهدف تمكين القوى العاملة في بيئة العمل عبر محوري زيادة نسبة القيادات النسائية في الشركة، وتحقيق التنوع الحقيقي بين الجنسين في مكان العمل، وفي المناصب القيادية بشكل عام. كما أطلقت برنامج Evolve لحديثي التخرج الهادف إلى تمكين شابات وشبان المملكة وتعزيز قطاع الاتصالات السعودي بقدرات وطنية، من خلال تدريبهم على رأس العمل وصقل مهاراتهم لجعلهم مستعدين لبدء رحلة العمل بكل كفاءة. وكذلك برنامج "المرأة في القتنية" لدعم وإرشاد الطالبات الجامعيات في تخصصات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات STEM.