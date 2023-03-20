"وعد" "زين السعودية" بتدريب 50 ألف شابة وشاب بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية

وقعت "زين السعودية" مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تدريب 50 ألفاً من الكوادر الوطنية خلال الثلاث سنوات القادمة. ويأتي هذا التعاون في إطار الحملة الوطنية لتحفيز القطاع الخاص على التدريب "وعد"، وفي إطار التوجه الاستراتيجي لشركة "زين السعودية" لتمكين مجتمع رقمي واقتصاد معرفي ذكي يدعمان تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الخاصة بتحقيق التنويع الاقتصادي وتنمية القدرات البشرية والارتقاء بجودة الحياة.
وتعليقاً على مذكرة التفاهم، قالت نائبة الرئيس للموارد البشرية في "زين السعودية" الأستاذة لولوة بنت سعد النويصر: "نفخر بتعاوننا الدائم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والذي يأتي في صلب استراتيجية زين السعودية لبناء القدرات الوطنية في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية، ضمن منظومة متكاملة للتدريب والتأهيل ترتكز إلى قيم التنوع والاشتمال لبناء كفاءات وطنية ملهمة تقود مستقبل الابتكار والتطوير في مملكتنا الحبيبة. إننا ننطلق من دورنا، كمزود وطني رائد للاتصالات والخدمات الرقمية، أيضاً كممكن لدعم مسيرة التحوّل الرقمي الشاملة لمملكتنا وبناء مجتمع معرفي بقدرات وإمكانات وطنية".
وعلى صعيدٍ آخر، وتماشياً مع رؤية السعودية 2030 لتطوير الموارد البشرية والاستفادة من كل طاقات المجتمع، نفذت "زين السعودية" سابقاً العديد من مبادرات التدريب والتطوير من خلال مجموعة متنوعة من الدورات والبرامج التدريبية في قطاع التقنية والاتصالات، فأطلقت مبادرة WE بهدف تمكين القوى العاملة في بيئة العمل عبر محوري زيادة نسبة القيادات النسائية في الشركة، وتحقيق التنوع الحقيقي بين الجنسين في مكان العمل، وفي المناصب القيادية بشكل عام. كما أطلقت برنامج Evolve لحديثي التخرج الهادف إلى تمكين شابات وشبان المملكة وتعزيز قطاع الاتصالات السعودي بقدرات وطنية، من خلال تدريبهم على رأس العمل وصقل مهاراتهم لجعلهم مستعدين لبدء رحلة العمل بكل كفاءة. وكذلك برنامج "المرأة في القتنية" لدعم وإرشاد الطالبات الجامعيات في تخصصات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات STEM.