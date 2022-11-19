دهست شخصاً ثم سقطت في الماء.. نجاة قائدة مركبة اقتحمت "بحر جدة" وإصابة شخصَيْن

نجت قائدة مركبة بعد أن اقتحمت بسيارتها البحر في وقتٍ متأخرٍ من مساء أمس.
وباشرت دوريات المرور الحادث فور وقوعه، بقيادة رئيس قسم السير بمرور جدة العقيد بدر السهيمي.
ونجحت دوريات المرور في طلب حرس الحدود وإبعاد المتجمهرين وطلب إسعاف الهلال الأحمر.
وكانت السيدة تقود سيارتها على الكورنيش باتجاه الجنوب وانحرفت السيارة صوب البحر جنوب متنزه النورس، وتسبّبت في دهس شخصٍ متنزه كان يسير على قدميه واستمرت في السير وبدلاً من أن تضغط على دواسة الفرامل لإيقاف السيارة، ضغطت على دواسة البنزين وزادت السرعة واقتحمت البحر، وتمّ إنقاذها على الفور.
وتمّ نقل قائدة المركبة والمنقذ والشخص الذي أُصيب في الدهس بوساطة إسعاف الهلال الأحمر للمستشفى، وحالتهم الصحية جيدة.
وتمكّن رجال المرور، اليوم، من استخراج السيارة من البحر بالتعاون مع حرس الحدود.