دهست شخصاً ثم سقطت في الماء.. نجاة قائدة مركبة اقتحمت "بحر جدة" وإصابة شخصَيْن

وكانت السيدة تقود سيارتها على الكورنيش باتجاه الجنوب وانحرفت السيارة صوب البحر جنوب متنزه النورس، وتسبّبت في دهس شخصٍ متنزه كان يسير على قدميه واستمرت في السير وبدلاً من أن تضغط على دواسة الفرامل لإيقاف السيارة، ضغطت على دواسة البنزين وزادت السرعة واقتحمت البحر، وتمّ إنقاذها على الفور.