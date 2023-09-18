"إغاثي الملك سلمان" يواصل مشروع جراحة الأوعية الدموية في بورتسودان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لجراحة الأوعية الدموية والمخ والأعصاب في مدينة بور تسودان بجمهورية السودان، ضمن برنامج "أثر" السعودي التطوعي، المنفذ خلال الفترة من 11 وحتى 23 سبتمبر 2023م.