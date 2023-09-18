"إغاثي الملك سلمان" يواصل مشروع جراحة الأوعية الدموية في بورتسودان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لجراحة الأوعية الدموية والمخ والأعصاب في مدينة بور تسودان بجمهورية السودان، ضمن برنامج "أثر" السعودي التطوعي، المنفذ خلال الفترة من 11 وحتى 23 سبتمبر 2023م.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 170 فردًا، وإجراء 12 عملية جراحية في مجالي المخ والأعصاب، والأوعية الدموية تكللت جميعها بالنجاح التام.
ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم القطاع الصحي في السودان جراء الأزمة الإنسانية الراهنة.