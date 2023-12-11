"الموارد البشرية" تنوّه بتحقيق السعودية للمرتبة الأولى في معدل إنتاجية العامل بدول الـ20

نوهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم، بما حققته المملكة في مجال إنتاجية العامل؛ حيث سَبَق أن حققت المرتبة الأولى عالميًّا بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022م.
وقالت الوزارة اليوم: جاء ذلك دعمًا للاقتصاد الوطني وتوافقية الرؤى والجهود مع شركاء العمل الدولي.
وكانت المملكة العربية السعودية قد حققت المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022؛ حيث كانت القيمة المحققة هي 4.9%؛ وذلك حسب ما كشفته في مارس الماضي منظمة العمل الدولية (ILO) في سلسلة القراءات المنمذجة التي تصدرها سنويًّا حول إنتاجية العامل.
ويمثل هذا الرقم أعلى معدل حققته المملكة لنمو الإنتاجية حسب نفس المصدر؛ حيث إن هذا المعدل قد وصل في عام 2019 إلى -6.3%، وارتفع في عام 2021 إلى 4.4%، قبل أن يصل في عام 2022 لأعلى مستوياته.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -بالتشارك مع الجهات الحكومية- قد أسهمت في تحقيق هذا المنجز من خلال مبادراتها في تطوير وتنظيم سوق العمل السعودي وتعزيز جاذبيته وتحسين كفاءته الإنتاجية وفقًا لاستراتيجية سوق العمل.