بالفيديو.. جموع غفيرة تُشيّع الداعية الغانيّة "سميرة صالح" في الرياض

يُذكر أن "سميرة" كانت طالبة متميزة في برنامج شركة "بنيان سفير" لطالبات المنح الدراسية بالمملكة، ومشهود لها بالخير والاجتهاد في طلب العلم والدعوة إلى الله، لبنات جنسها، نسأل الله أن يغفر لها ويرحمها.