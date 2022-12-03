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بالفيديو.. جموع غفيرة تُشيّع الداعية الغانيّة "سميرة صالح" في الرياض
توفيت بسكتة قلبية أثناء عودتها من العمرة
شيّعت جموع غفيرة، اليوم السبت، طالبة الماجستير بقسم العقيدة بجامعة الأميرة نورة، الداعية الغانيّة سميرة صالح.
وتوفيت الداعية -رحمها الله تعالى- بسكته قلبيه في الطريق أثناء عودتها من أداء مناسك العمرة مع أخواتها في الدراسات العليا.
وقد أُدّيت على الفقيدة، صلاة الجنازة من جامع الراجحي بمدينة الرياض، وجرى دفن جثمانها بمقبرة النسيم، وسط حضور لافت من المصلين والمُشيّعين الذين سألوا للفقيدة الرحمة والمغفرة.
يُذكر أن "سميرة" كانت طالبة متميزة في برنامج شركة "بنيان سفير" لطالبات المنح الدراسية بالمملكة، ومشهود لها بالخير والاجتهاد في طلب العلم والدعوة إلى الله، لبنات جنسها، نسأل الله أن يغفر لها ويرحمها.