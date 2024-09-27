"دور المنظمات الدولية في التنمية".. عنوان ندوة بمعرض الرياض للكتاب

وعرجت محاور الندوة التي أدارها يوسف الديني، ونظمت بالتعاون مع قناة الثقافية، على مدى تأثير الدبلوماسية الثقافية على المجتمعات في بناء صورة إيجابية وجاذبة، وفاعليتها في التصدي للتطرف والكراهية والعنصرية، ودعمها للتنمية، إلى جانب دور الترجمة في تصدير الثقافة وتقارب الشعوب، ومن أوجه الاهتمام بذلك على المستوى الإقليمي إنشاء المملكة للمرصد العربي للترجمة، بالتعاون مع منظمة الألسكو"، الذي يضطلع بمجموعة من البرامج والخدمات الهادفة إلى دعم وتعزيز دور الترجمة في العالم العربي، ورفع مستوى المعايير المهنية في هذا المجال، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقافة العربية، كما يراقب ويوثق حركة الترجمة، ويضع المعايير الخاصة بها، إضافة لتحديث المعرفة بالتقنيات المستخدمة، ودعم الدراسات والأبحاث في هذا القطاع، بالإضافة إلى إقامة شراكات إستراتيجية مستدامة مع الجهات ذات العلاقة، وذلك في إطار جهود عربية موحدة.