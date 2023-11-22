أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على سعد السديري

وأدى الصلاة مع أمير المنطقة، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز والأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير تركي بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير خالد بن ثنيان بن محمد، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن نائب وزير الدفاع، ومحافظ الدرعية الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي.