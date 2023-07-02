"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار متوسطة ورياح نشطة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وجازان والشرقية والرياض وعسير).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرضيات، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على الجموم والكامل وخليص وبحرة والعاصمة المقدسة وعرفات ومزدلفة ومنى والخرمة والمويه وتربة ورنية والقنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب والبرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة، تشمل المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.
كما تشهد منطقة المدينة المنورة أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المهد ووادي الفرع وبدر وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والدلم والخفجي والقطيف والدمام والنعيرية ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة جازان وفرسان والدرب وبيش والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين.