بعد 6 ساعات من الإغلاق.. إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين

كما أعلن "أمن الطرق" أمس الأربعاء إعادة فتح طريق الهدا بالطائف في كلا الاتجاهين، بعد توقف الأمطار وإزالة الصخور المتساقطة، ووضوح الرؤية، وذلك قبل أن يتم إعلان إغلاقه في وقت سابق اليوم.