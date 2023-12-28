بعد 6 ساعات من الإغلاق.. إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين

أعلنت "إمارة منطقة مكة المكرمة" فتح طريق الهدا في الاتجاهين، بعدما استمر قرابة الـ6 ساعات مغلقاً اليوم الخميس.
وكانت إمارة مكة المكرمة أصدرت في حينه تنبيهاً مفاده إغلاق مؤقت لطريق الهدا، موضحة أن الإغلاق يأتي بشكلٍ احترازي وسيكون في الاتجاهين.
كما أعلن "أمن الطرق" أمس الأربعاء إعادة فتح طريق الهدا بالطائف في كلا الاتجاهين، بعد توقف الأمطار وإزالة الصخور المتساقطة، ووضوح الرؤية، وذلك قبل أن يتم إعلان إغلاقه في وقت سابق اليوم.
يُشار إلى أن طريق الهدا والمعروف باسم "جبل كرا" الرابط بين مكة المكرمة والطائف، دائماً ما يشهد إغلاقاً احترازياً من قبل الجهة المختصة، وقت هطول الأمطار، حفاظاً على سلامة سالكيه من تدحرج الصخور وتساقطها.