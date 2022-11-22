سفير المملكة بالأرجنتين لـ"سبق": اجتماع ولي العهد باللاعبين كان له تأثير إيجابي بفوز المنتخب السعودي

وأضاف "العسيري": فوز السعودية في هذه المباراة دليل على صعودنا إلى أعلى المستويات في كل الجوانب، خاصة في الجانب الرياضي. وبإذن الله يواصل المنتخب السعودي مسيرته في كأس العالم 2022 في قطر.