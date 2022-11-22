سفير المملكة بالأرجنتين لـ"سبق": اجتماع ولي العهد باللاعبين كان له تأثير إيجابي بفوز المنتخب السعودي

هنَّأ حسين بن محمد العسيري، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأرجنتين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-؛ بمناسبة فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بهدفَيْن لهدف في أولى مبارياته في بطولة كأس العالم بقطر 2022.
وقال "العسيري": سعادتي لا توصف بفوز المنتخب السعودي، وتحقيق هذا النجاح. والقليل كان متفائلاً نظرًا لتاريخ المنتخب الأرجنتيني العريق. مشيرًا إلى أن الجميع مسرور هنا من السعوديين المقيمين بالأرجنتين بهذا الفوز التاريخي للمملكة.
وأضاف "العسيري": فوز السعودية في هذه المباراة دليل على صعودنا إلى أعلى المستويات في كل الجوانب، خاصة في الجانب الرياضي. وبإذن الله يواصل المنتخب السعودي مسيرته في كأس العالم 2022 في قطر.
وبيَّن أن دعم القيادة الرشيدة لقطاع الرياضة، واجتماع سمو ولي العهد قائد المسيرة باللاعبين، وتشجيعه لهم، كان له تأثير إيجابي؛ وهو ما ساهم في تحقيق النقاط الثلاث في البطولة العالمية. وقال: التهنئة نزفها لسمو سيدي ولي العهد -أيده الله-.