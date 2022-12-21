عانت انسدادًا في الأمعاء لأسبوع.. استخراج 4 كجم من الشعر من معدة فتاة بالطائف

أجرى فريق طبي بقسم الجراحة العامة في مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، عملية جراحية لفتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، تعاني من علامات انسداد شديد في الأمعاء لمدة أسبوع.
وأوضحت "صحة الطائف" في بيان لها خاص بـ"سبق"، أنه تم إدخال المريضة لقسم الجراحة وإكمال الفحوصات والإشاعات اللازمة، والتي بيّنت وجود كتلة في المعدة، ووجود انسداد في الأمعاء يستدعي التدخل الجراحي العاجل، والذي تم في اليوم ذاته التي دخلت فيه المريضة.
وقالت: خلال الاستكشاف اتضح وجود تجمّع كتلتين تَزِنان أكثر من 4 كيلوجرامات من الشعر في المعدة، وثالثة في الأمعاء الدقيقة؛ حيث تَمَكّن الفريق الطبي المكون من استشاري الجراحة الدكتور محمد شحاتة، وأخصائي الجراحة الدكتور وليد الثبيتي، والدكتورة سلمى الأمين، بتعاون من فريق التخدير الأخصائي الدكتور مثنى؛ من الانتهاء من استخراج الكتل بدون مضاعفات تُذكر خلال العملية؛ مشيرة أن المريضة ترقد الآن في غرف التنويم الجراحي بحالة مستقرة، تتلقى العلاج ومتابعة ما بعد العملية.
وأكدت "صحة الطائف" أن الحالة نادرة، وتصيب من 0.06% إلى 4% في العالم فقط، وأقل من النصف منهم من يحتاجون إلى تدخل جراحي.
من جانبه نصح الفريق الجراحي، بأن مثل هذه الحالات نادرة وقد تحدث خاصةً بين المراهقات اللاتي يقمن بابتلاع شعر الرأس، والبعض منهن ربما يتعرضن لضغوط نفسية تتسبب في مثل هذه التصرفات؛ مطالبًا الوالدين بالمتابعة والتقرب من أطفالهم، وملاحظة ما يستجدّ دائمًا في سلوكهم، وعدم تجاهل شكواهم.