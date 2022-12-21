عانت انسدادًا في الأمعاء لأسبوع.. استخراج 4 كجم من الشعر من معدة فتاة بالطائف

وقالت: خلال الاستكشاف اتضح وجود تجمّع كتلتين تَزِنان أكثر من 4 كيلوجرامات من الشعر في المعدة، وثالثة في الأمعاء الدقيقة؛ حيث تَمَكّن الفريق الطبي المكون من استشاري الجراحة الدكتور محمد شحاتة، وأخصائي الجراحة الدكتور وليد الثبيتي، والدكتورة سلمى الأمين، بتعاون من فريق التخدير الأخصائي الدكتور مثنى؛ من الانتهاء من استخراج الكتل بدون مضاعفات تُذكر خلال العملية؛ مشيرة أن المريضة ترقد الآن في غرف التنويم الجراحي بحالة مستقرة، تتلقى العلاج ومتابعة ما بعد العملية.