"العقيل": ارتفاع الرطوبة في المساء على الأجزاء الشرقية من مكة

تحدث محلل الطقس عقيل العقيل عن حالة طقس المشاعر المقدسة اليوم وغدًا.
وقال "العقيل": تظهر بعض التشكيلات من السحب يتخللها الركام الرعدي على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة وتحديدًا في مرتفعات الطائف، ونتوقع أن يكون معها رياح هابطة تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المشاعر المقدسة.
وأضاف: نتوقع ارتفاعًا في نسب الرطوبة الجوية خاصة في ساعات المساء المتأخر على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وأردف: تتكون تشكيلات السحب الركامية الرعدية في ساعات الظهيرة على طول سلسلة جبال السروات مع توقعات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.
وتابع: يكون الطقس حارًا بوجه عام إلى شديد الحرارة على القطاع الشرقي والشمال الشرقي للمملكة ويتوقع وصول درجات الحرارة إلى منتصف الأربعينات.
وقال "العقيل": يتوقع درجات الحرارة في منتصف الأربعينات على منطقة المدينة المنورة والمشاعر المقدسة.
وأضاف: نتوقع أن تكون درجة الحرارة فجر السبت في منى 43 درجة والصغرى 31 ونسبة الرطوبة 70%، وفي عرفات 44 درجة والصغرى 32 ورطوبة 70%، وفي مزدلفة 43 درجة والصغرى 31 والرطوبة 70%.