"العقيل": ارتفاع الرطوبة في المساء على الأجزاء الشرقية من مكة

وقال "العقيل": تظهر بعض التشكيلات من السحب يتخللها الركام الرعدي على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة وتحديدًا في مرتفعات الطائف، ونتوقع أن يكون معها رياح هابطة تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المشاعر المقدسة.