عقارات الدولة: إلزام المتعدين بإزالة التعديات على نفقتهم خلال 10 أيام

وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن التعدي يكون بوضع اليد على أيّ من عقارات الدولة أو التصرف فيه دون سند نظامي، أو منع الغير من دخوله أو القيام بتغيير معالمه بأيّ صورة كانت، بما في ذلك: تخطيطه، أو زراعته، أو البناء عليه، أو تسويره، أو وضع حواجز عليه، أو ردمه، أو الاتفاق به، أو أخذ المواد الأولية منه، أو استغلاله –بشكل دائم أو مؤقت– لأغراض مخالفة للأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة.