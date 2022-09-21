"الصناعة" تُرخص لـ2169 مصنعًا باستثمارات تجاوزت 360 مليار ريال

ورغم أن إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية صادف الأزمة العالمية المتمثلة في جائحة كورونا، وهو ما كان يمثل تحديًا كبيرًا، إلا أنه وبتوجيه عدد من المبادرات الحكومية للمصانع في القطاعات ذات العلاقة بالجائحة، وبتحمّل المقابل المالي عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية أسهمت الوزارة بتحفيز المصانع ورفع القدرة الإنتاجية لمصانع الكمامات الطبية في وقت قياسي من 450 ألفًا إلى 3 ملايين كمامة في اليوم، كما أسهمت في رفع عدد مصانع المعقمات من 12 مصنعًا إلى 70 مصنعًا في غضون 3 أشهر من خلال توفير صناعة المواد الخام الأساسية كالكحول الطبية عالية النقاوة محليًا.