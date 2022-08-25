"الشامسي" يحرز انتصارين بأشواط "الحقايق" بمهرجان ولي العهد للهجن

حقّق مالك الهجن الإماراتي مانع الشامسي، انتصارين في أشواط الفترة المسائية الثانية بسباقات الحقايق الختامية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022، بالطائف.
جاء ذلك من خلال المطية "أصل" التي انتزعت كذلك أفضلية الأسرع على مستوى الـ12 شوطًا بتوقيت 3:04.529، كما فاز "العنيد" بالمركز الأول في الشوط الثاني عشر.
وكان "الشامسي" قد حقّق انتصارين في الفترة الصباحية اليوم، وثلاثة انتصارات في سباقات أمس؛ ليواصل حصد النقاط في جائزة سيف ولي العهد.
وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في بقية الأشواط الـ12 المخصصة للفترة المسائية للحقايق على مسافة 2 كم، على النحو التالي: "خيرة" لناجي مسفر العجمي، "الأسد" لعبدالله دخيل الله الجهني، "تهني" لفهد جابر المري، "ثهلان" لعبدالله دخيل الله الجهني.
"جود" لمحمد وليد السيد، و"قود" لعبدالله علي المري، "سياف" لحابس سعيد الشمري، "همايل" لصالح عوض آل رزق، "مخلف" لراشد جابر الهاجري، "هندسة" لعمر مبارك الجافلة.