"الشامسي" يحرز انتصارين بأشواط "الحقايق" بمهرجان ولي العهد للهجن

جاء ذلك من خلال المطية "أصل" التي انتزعت كذلك أفضلية الأسرع على مستوى الـ12 شوطًا بتوقيت 3:04.529، كما فاز "العنيد" بالمركز الأول في الشوط الثاني عشر.