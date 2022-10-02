"القحطاني" يدشن حلقات نقاشية للجان السلامة المرورية بمناطق المملكة

وتهدف حلقات النقاش إلى الخروج بتوصيات تُسهم في خفض الحوادث المرورية، وتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بوزارة الداخلية؛ كي تصل المملكة إلى المرتبة السادسة عالميًّا في جودة وسلامة الطرق، ورفع السلامة المرورية على الطرق وصولًا لخفض عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث بنسبة 50%.