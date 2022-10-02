"القحطاني" يدشن حلقات نقاشية للجان السلامة المرورية بمناطق المملكة

دشن وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية للجنة السلامة المرورية بالمنطقة الدكتور مشبب القحطاني اليوم، حلقات نقاش لجان السلامة المرورية بمناطق المملكة والمنعقدة في جدة.
وفي الكلمة الافتتاحية رحّب القحطاني -نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه الأمير بدر بن سلطان- بالحضور والمشاركين في الحلقة النقاشية.
وعبّر القحطاني، عن حزنه لتَسَبب بعض سلوكيات قادة المركبات أو الأسباب الفنية بهندسة الطرق أو حالات إهمال صيانة المركبات، في العديد من حوادث الطرق وخسائر الأرواح والممتلكات.
وتابع: نستهدف من هذه الحلقة -بمشاركة التخصصات الفنية والإدارية المشاركة- رفع مؤشر السلامة المرورية وخفض النقاط السوداء ومعالجتها ووضع خطط استباقية لضمان عدم نشوء نقاط سوداء جديدة بما يضمن تعزيز السلامة المرورية، وبما يحقق الأهداف المرجوة للوصول لمستوى عالٍ في جودة الحياة.
وتهدف حلقات النقاش إلى الخروج بتوصيات تُسهم في خفض الحوادث المرورية، وتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بوزارة الداخلية؛ كي تصل المملكة إلى المرتبة السادسة عالميًّا في جودة وسلامة الطرق، ورفع السلامة المرورية على الطرق وصولًا لخفض عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث بنسبة 50%.
ويتخلل اللقاء الذي يشارك فيه 79 شخصًا يمثلون وكالات إمارات المناطق للشؤون الأمنية والوكالات المساعدة للشؤون التنموية والمختصين في السلامة المرورية، ثلاث حلقات نقاش تشارك فيها الجهات بتقديم توصيات في مجالات المعالجات الهندسية للطرق ومقترحات تطوير الطرق الإقليمية، وأخيرًا إحداث مخطط استراتيجي للسلامة المرورية.