45 مئوية.. الأحساء والخرج تسجلان أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الأحساء والخرج 45 مئوية؛ فيما سجلت أبها أقل درجة حرارة 19 مئوية.