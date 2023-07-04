45 مئوية.. الأحساء والخرج تسجلان أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الأحساء والخرج 45 مئوية؛ فيما سجلت أبها أقل درجة حرارة 19 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الأحساء والخرج 45 مئوية، وكل من المدينة المنورة والرياض والدمام وبريدة والصمان والتنهات وشرورة والدهناء وعرفات ومزدلفة 44 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت أبها في أدنى القائمة بـ19 مئوية، القريات 21 درجة مئوية والباحة 22 مئوية.
وسجلت جدة والوجه وجازان أعلى رطوبة بنسبة 85% و80%.