طقس الخميس.. أمطار رعدية على جازان وعسير ورياح مثيرة للأتربة في الشرقية والرياض

تَوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة)، وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تَحُد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (الشرقية، الرياض، والقصيم)؛ في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.