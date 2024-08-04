"الصندوق العقاري" يُطلق خدمة إلكترونية لطلب تمديد مهلة صرف الدفعات التمويلية

وأوضح الصندوق العقاري، اليوم، أن الخدمة الإلكترونية تتيح للمستفيد التقديم إلكترونياً في مدة أقصاها 90 يوماً اعتباراً من اليوم، من خلال خدمة طلب تمديد المهلة على البوابة الإلكترونية للصندوق على الرابط: (https://portal.redf.gov.sa/service-details/extend-info)، مضيفاً أن الخدمة الإلكترونية متاحة فقط لمستفيدي منتجي البناء الذاتي، وأرض وقرض، ممَّن تجاوزوا المدة النظامية 36 شهراً من تاريخ توقيع العقد التمويلي ولم يُكملوا مراحل البناء.