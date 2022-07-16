قنص الفرص.. كيف جذبت إصلاحات ولي العهد ١٨ استثمارًا أمريكيًّا للسعودية؟

فلم يغفل برنامج زيارة الرئيس الأمريكي الاستثمار وسوق الطاقة والأمن الدولي عن ملفاته المهمة التي تباحثها الطرفان، فوقعت ١٨ اتفاقية ومذكرة تعاون في مجالات الفضاء والاستثمار والطاقة والاتصالات والصحة، لتنشيط اقتصاد البلدين وتوفير فرص عمل، فالسوق السعودي اليوم من أكثر الاقتصادات ازدهارًا في منطقة الشرق الأوسط ويشهد نموًّا متصاعدًا، خاصة والعالم اليوم يعيش ويلات أزمة كورونا ولم يخرج من تداعياتها.