قنص الفرص.. كيف جذبت إصلاحات ولي العهد ١٨ استثمارًا أمريكيًّا للسعودية؟

جاءت الاتفاقيات التي رعاها وزير الاستثمار خالد الفالح مع الجانب الأمريكي لتعزيز التعاون بين الجانبين؛ في ضوء تسارع الدول اليوم لاقتناص فرص الاستثمار التي تبنتها رؤية السعودية ٢٠٣٠؛ فالمشاريع المستهدفة عملاقة ومتعددة في جملة جوانب تحرص عليها الكيانات التجارية التي تسعى للمشاركة عبر أموالها أو أفكارها.
فالرؤية السعودية تستهدف تنويع وتدعيم مصادر الدخل عن طريق الاستثمار الأجنبي وتوطين الأموال وجذب الشركات العالمية، فالقطاع الخاص يلعب دورًا رئيسًا في معادلات الاقتصاد ودوراته؛ فقد شرعت السعودية وهي تعالج قطاع الأعمال استحداث أنظمة تتواءم مع متطلبات سوق العمل العالمي وتحسين البيئة لتصبح أكثر جذبًا لرؤوس الأموال.
فلم يغفل برنامج زيارة الرئيس الأمريكي الاستثمار وسوق الطاقة والأمن الدولي عن ملفاته المهمة التي تباحثها الطرفان، فوقعت ١٨ اتفاقية ومذكرة تعاون في مجالات الفضاء والاستثمار والطاقة والاتصالات والصحة، لتنشيط اقتصاد البلدين وتوفير فرص عمل، فالسوق السعودي اليوم من أكثر الاقتصادات ازدهارًا في منطقة الشرق الأوسط ويشهد نموًّا متصاعدًا، خاصة والعالم اليوم يعيش ويلات أزمة كورونا ولم يخرج من تداعياتها.
فالمملكة تشهد تحولًا ديناميكيًّا لتطوير بيئة الأعمال، مدفوعًا بالاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أعلنها سمو ولي العهد في العام 2021، والتى تستهدف فتح قطاعات جديدة أمام الاستثمار الأجنبي؛ فالهدف جذب التاجر الأجنبي وسط مناخ استثماري سعودي ملفت صحي بعد جملة تصحيحات وتشريعات غيّرت من مفاهيم الاستثمار التقليدية التي تتأثر بالبيروقراطية.
وتوفر برامج رؤية 2030 والمشروعات الكبرى في المملكة فرصًا للمستثمرين والشركات، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل التعدين والبتروكيماويات والتصنيع والطاقة المتجددة والسياحة والخدمات المالية والرعاية الصحية، وقطاعات واعدة أخرى، فلم تعد المملكة اليوم نفطًا وطاقة فقط، بل ثقل سياسي واقتصادي، تعيش مرحلة حيوية يتطلع معها قيادتها لتحسين جودة الحياة وتقليل نسب البطالة.