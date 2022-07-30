"الفضلي" يشكر القيادة على تخصيص 105 مليارات ريال لمشروعات الخطة الخمسية لمنظومة المياه

وأكد "الفضلي"، أن هذه الموافقة الكريمة على ميزانية الخطة الخمسية لمشروعات عددها (1335) مشروعًا، تمثل تكلفة الحزمة الأولى لقائمة مشروعات المحفظة الخمسية الرأسمالية لقطاع المياه، تعكس الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة لقطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، للارتقاء بمستوى الخدمات، وتحسين جودتها وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول؛ الأمر الذي يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للمياه، ويحقق أهداف الوزارة في سبيل العمل على تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها؛ ويصون البيئة؛ ويوفر إمدادًا آمنًا، وخدمات عالية الجودة والكفاءة، تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة؛ وذلك وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.