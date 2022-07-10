"الأرصاد": سحب رعدية على جازان وأخرى ممطرة بنجران خلال اليوم

نبّه المركز الوطني للأرصاد منطقة جازان اليوم لتكون سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات جزر فرسان، والدرب، وبيش، والمناطق المفتوحة والسريعة.
وأفاد المركز بأن الفرصة لا تزال مهيّأة لهطول أمطار رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية على محافظات الداير، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والحرث، والعارضة، وضمد، وصبيا، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، ومركز الفطيحة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ9 مساءً.
ونَبَّهَ المركزُ لتشكل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية على الخرخير، ومدينة نجران، ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وثار، وخباش، ويدمة، وشرورة.
وبيَّن أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة العاشرة صباحًا.